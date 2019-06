Shopping em São Paulo recebe doações de leite em pó para crianças com HIV

Um shopping em São Paulo está recebendo doações de leite em pó que serão entregues a crianças de até 13 anos com HIV/AIDS e assistidas pela Associação VER (Voluntariado Emílio Ribas). A organização sem fins lucrativos presta apoio humanitário aos pacientes e familiares do Instituto de Infectologia Emílio Ribas.

As doações podem ser feitas no Piso Paulista do Shopping Center 3 (Avenida Paulista, 2064 – Cerqueira César – São Paulo) até 31 de julho.

O programa “Leite em Pó” tem como objetivo proporcionar reforço nutricional e melhorar a adesão ao uso de antirretrovirais pelas crianças em tratamento clínico no hospital Emílio Ribas.

Doações vão até 31 de julho / Divulgação

Campanha do Agasalho

Quando for entregar sua doação de leite em pó, você também pode ajudar a aquecer uma pessoa doando um agasalho no ponto de coleta localizado no subsolo do shopping. Também são aceitos cobertores e calçados em bom estado.

Mais informações: (11) 3285-2458, www.shoppingcenter3.com.br