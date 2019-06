Senado convida Glenn Greenwald para falar sobre os vazamentos envolvendo Sergio Moro

Nesta segunda-feira (17), o Conselho de Comunicação Social do Senado aprovou convite ao editor do The Intercept, Glenn Greenwald.

O jornalista poderá falar sobre as publicações recentes do braço brasileiro do site, que tem publicado conversas vazadas envolvendo o ex-juiz federal Sergio Moro, o procurador da República Deltan Dallagnol, e membros diversos da força-tarefa da Operação Lava Jato, junto ao Ministério Público do Estado do Paraná.

A audiência deverá ocorrer no dia 1º de julho.

Ainda teriam sido convidados, segundo a coluna Radar, da revista Veja, os jornalistas Claudio Dantas (O Antagonista), Daniel Bramatti (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), Paulo Tonet (vice-presidente de Relações Institucionais do Grupo Globo), Maria José Braga (Federação Nacional dos Jornalistas) e Carlos Ayres Brito, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal.