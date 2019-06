Roteiro Educador: Alunos de São Bernardo aprendem História em pontos importantes da cidade

História e a importância do meio-ambiente não se aprendem só em sala de aula, mas também observando o mundo. É desta forma que cerca de 33 mil alunos da pré-escola ao 5º ano de São Bernardo vão conhecer um pouco mais sobre os pontos históricos da cidade.

O projeto “Roteiro Educador” estimula o protagonismo infanto-juvenil e a ampliação dos espaços de aprendizagem para os alunos da rede municipal, transformando a cidade em uma grande sala de aula.

“O objetivo é dar significado pedagógico a estas visitas, contando um pouco da história e dando importância aos locais visitados e levar os alunos a serem pertencentes à cidade”, explica Liene Rodrigues Machado de Castro, 46, diretora da Seção de Programas e Produtos da Secretaria de Educação.

Entre os espaços selecionados para o roteiro estão a Chácara Silvestre, icônica propriedade do primeiro prefeito da cidade, Wallace Simonsen, a Cidade da Criança, o CRT (Centro de Reflexão de Trânsito), o Parque Estoril, a Pinacoteca e a Rota São Bernardo, passando por locais emblemáticos como a Balsa João Basso, a Represa Billings e a Prainha do Riacho Grande.

A estudante Ana Luiza da Silva, 10 anos, da EMEB Verador José Avilez, ficou encantada com o passeio. “Foi algo muito diferente. Sempre vim com a minha mãe para a (Rua) Marechal (Deodoro) e não imaginava que a Câmara de Cultura havia sido Prefeitura. Também gostei muito de conhecer a balsa”, afirmou. O roteiro com os alunos do 5º ano ocorrem todas as segundas e quintas-feiras, pela manhã e à tarde até novembro.

Segundo a prefeitura, a meta em 2020 é ampliar o projeto e atender 82 mil estudantes, incluindo os alunos da creche à EJA (Educação para Jovens e Adultos).