Previsão do Tempo: terça-feira segue com tempo firme em São Paulo

Aumento de temperatura e céus claros marcam a terça-feira (18) na capital paulista. Para amanhã, meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas preveem máxima de 25ºC, e tempo seco.

O calor é maior no período da tarde, a partir do meio-dia, até as 16h. Pela manhã, a mínima do dia marca 15ºC.

Não há previsão de chuva em momento algum do dia. Pelo contrário: São Paulo terá céus claros e ensolarados pela manhã e à tarde.

A umidade continua reduzida, com mínima de apenas 35%.