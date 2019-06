Prazo para sancionar MP que proíbe cobrança de bagagem termina nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (17) o prazo para que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) sancione ou não a Medida Provisória aprovada pelo Congresso Nacional que proíbe a cobrança por bagagens de até 23 quilos em voos domésticos.

Na última sexta-feira, Bolsonaro afirmou, durante encontro com jornalistas, no Palácio do Planalto, que, ao sancionar o texto, deveria permitir a cobrança da taxa apenas para empresas aéreas de baixo custo, conhecidas como "low cost".

Leia mais:

A MP, que permite a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras, foi modificada por deputados e senadores, em maio.

As empresas aéreas estavam autorizadas a cobrar pela bagagem despachada desde dezembro de 2016, após uma resolução da Anac.

Desde então, os passageiros podem levar gratuitamente apenas 10 quilos em bagagem de mão em viagens nacionais.