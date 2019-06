Programa de cursos profissionalizantes em SP tem inscrições prorrogadas

Foi prorrogado o prazo de inscrições para o programa Novotec Expresso, do governo de São Paulo, que oferece cursos profissionalizantes em todo o Estado.

As incrições para cursos presenciais podem ser feitas até 23 de junho. Já para os cursos à distância, o prazo vai de 24 de junho a 7 de julho. Os interessados devem se inscrever pelo site do Novotec.

Confira aqui o edital completo do programa

São mais de 23 mil vagas destinadas a estudantes de escolas estaduais do ensino médio paulista, que poderão fazer um curso técnico ao mesmo tempo que o currículo tradicional.

Os cursos são oferecidos pelo Centro Paula Souza, que administra as Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) e as Fatecs (Faculdades de Tecnologia) do governo paulista.

São Paulo

Vídeo Maker / Youtuber

Gestão de Pequenos Negócios

Desenvolvimento de Jogos Digitais

Criação de Sites e Plataformas Digitais

Excel Aplicado à Área Administrativa

Técnicas de Vendas

Programação Básica para Android

Práticas de Gestão de Pessoas

Montagem e Manutenção de Computadores

Auxiliar de Logística

Horticultor Orgânico

Auxiliar em organização de dados

Ajudante de Atividades de Laboratório Químico

Barueri

Vídeo Maker / Youtuber

Auxiliar de Logística

Cajamar

Excel Aplicado à Área Administrativa

Carapicuíba

Vídeo Maker / Youtuber

Gestão de Pequenos Negócios

Desenvolvimento de Jogos Digitais

Criação de Sites e Plataformas Digitais

Excel Aplicado à Área Administrativa

Técnicas de Vendas

Programação Básica para Android

Práticas de Gestão de Pessoas

Montagem e Manutenção de Computadores

Auxiliar de Logística

Computação na Nuvem

Auxiliar em organização de dados

Edição de Vídeos

Segurança Cibernética Básica

Cotia

Gestão de Pequenos Negócios

Excel Aplicado à Área Administrativa

Técnicas de Vendas

Práticas de Gestão de Pessoas

Montagem e Manutenção de Computadores

Francisco Morato

Técnicas de Vendas

Franco Da Rocha

Gestão de Pequenos Negócios

Criação de Sites e Plataformas Digitais

Excel Aplicado à Área Administrativa

Programação Básica para Android

Guarulhos

Vídeo Maker / Youtuber

Desenvolvimento de Jogos Digitais

Criação de Sites e Plataformas Digitais

Excel Aplicado à Área Administrativa

Técnicas de Vendas

Auxiliar de Logística

Mairiporã

Práticas de Gestão de Pessoas

Osasco

Vídeo Maker / Youtuber

Gestão de Pequenos Negócios

Desenvolvimento de Jogos Digitais

Criação de Sites e Plataformas Digitais

Excel Aplicado à Área Administrativa

Técnicas de Vendas

Programação Básica para Android

Práticas de Gestão de Pessoas

Montagem e Manutenção de Computadores

Auxiliar de Logística

Computação na Nuvem

Auxiliar em organização de dados

Segurança Cibernética Básica

Taboão Da Serra