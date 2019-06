Imposto de Renda 2019: Primeiro lote da restituição sai nesta segunda-feira

A Receita Federal deposita nesta segunda-feira (17) o dinheiro referente ao primeiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda de Pessoas Físicas) de 2019, além de lotes residuais de anos anteriores. Serão contemplados 2.573.186 contribuintes, com um valor total R$ 5,1 bilhões, sendo R$ 4,99 bilhões somente para o IR 2019.

As consultas podem ser feitas pelo site do Fisco. Há, ainda, o aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do Imposto de Renda e situação cadastral no CPF.

Receberão a restituição neste primeiro lote os contribuintes idosos (245.552 pessoas acima de 80 anos), 2.174.038 de contribuintes entre 60 e 79 anos e 153.596 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave – com prioridade no recebimento dos valores.