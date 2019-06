Governo confira Gustavo Montezano como novo presidente do BNDES

O Palácio do Planalto confirmou no início da noite desta segunda-feira (17) que Gustavo Henrique Moreira Montezano será o novo presidente do BNDES. Ele substitui Joaquim Levy, que pediu demissão do cargo em meio a polêmica envolvendo o ministro da Economia, Paulo Guedes.

O nome escolhido atual como secretário especial adjunto da pasta de Guedes, além de ser mestre em economia pela IBMEC-RJ. Montezano também tem passagem como sócio diretor do banco BTG Pactual.

