Gasolina e etanol tiveram queda de preço na última semana

Os preços dos combustíveis fecharam a última semana em queda, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo). O movimento segue-se ao anúncio pela Petrobras de cortes nos preços tanto do diesel quanto da gasolina em suas refinarias na semana.

A Petrobras anunciou uma redução de 4,6% no preço médio do diesel, válido a partir de quinta-feira, além do fim de uma política que previa periodicidade fixa nos reajustes. A petroleira já havia anunciado corte de cerca de 3% no preço médio da gasolina, com vigência a partir da terça-feira.

O recuo nas bombas, no entanto, foi bem menor: a gasolina caiu 0,82%, para em média R$ 4,483 por litro. O diesel teve queda de 0,49%, para R$ 3,627 por litro.

Segundo Petrobras, o repasse dos reajustes nas refinarias aos consumidores depende de distribuidores, revendedores e impostos, além da mistura obrigatória de etanol anidro na composição da gasolina vendida nos postos.

Já o etanol recuou 0,8%, para R$ 2,836 o litro.