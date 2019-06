Suspeito de violência doméstica, filho da deputada Flordelis é preso durante enterro do pai

O enterro do pastor Anderson Carmo Souza, marido da deputada federal Flordelis (PSD), foi interrompido no início da tarde desta segunda-feira (17) pela prisão de um dos filhos do casal, cuja identidade ainda não foi divulgada.

O rapaz foi levado durante o enterro do pai, no cemitério Memorial Parque Nycteroy, em São Gonçalo (RJ). A prisão foi efetuada por agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, que alegam cumprir um mandado aberto de prisão por violência doméstica.

Trata-se de um dos filhos biológicos de Flordelis, que, junto ao pastor, tem 55 filhos, em maioria adotados. Missionária evangélica, a deputada também tem carreira na música gospel, e afirmou pretensão em lutar na Câmara dos Deputados contra a violência no Rio de Janeiro e Brasil.