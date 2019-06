Emprego: Para 81% dos recrutadores, falta mão de obra qualificada

Com o avanço da tecnologia, encontrar um profissional qualificado tem sido um dos grandes desafios das empresas. Segundo pesquisa realizada pela Robert Half, para 81% dos recrutadores, há falta de mão de obra capacitada.

As áreas que mais sentem essa escassez são Tecnologia (54%), Finanças e Contabilidade (30%) e Engenharia (29%). Vendas e Marketing (28%) e Recursos Humanos (21%) também necessitam de pessoas qualificadas.

De acordo com a pesquisa, que tem como base dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a taxa de desemprego dos profissionais qualificados, pessoas com 25 anos de idade ou mais e com formação superior, ficou em 6,1% no primeiro trimestre de 2019, abaixo índice geral (12,7%).

Houve um aumento de 0,2 ponto percentual sobre igual período do ano anterior e de 0,8 ponto percentual contra o trimestre anterior.

O estudo diz que o resultado acompanha a sazonalidade histórica do primeiro trimestre. “Contudo, tal avanço ocorreu em intensidade menor do que a média para o período em anos anteriores, em virtude, principalmente, do vigoroso crescimento do desalento, que se situa nas máximas históricas”, afirma.