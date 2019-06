Bolsonaro recebe Ronaldinho Gaúcho para almoço no Planalto

O mais recente "rolê aleatório" do jogador Ronaldinho Gaúcho foi no Palácio do Planalto. Nesta segunda-feira (17), o ex-Flamengo visitou o presidente Jair Bolsonaro (PSL). Os dois compartilharam um almoço e responderam à breves perguntas da imprensa.

Após o encontro, o presidente publicou uma foto ao lado de Ronaldinho, em sua conta oficial do Twitter. "Hoje recebi a visita do craque @10Ronaldinho", escreve.

Hoje recebi a visita do craque @10Ronaldinho. 🇧🇷👍 pic.twitter.com/Jz63Sd1IjQ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 17, 2019

Questionado por jornalistas, o boleiro afirmou que foi ao Planalto apenas para conhecer Bolsonaro, sem tratar de assuntos específicos. O encontro foi marcado na agenda oficial da Presidência da República, programada para o meio-dia.

No ano passado, Ronaldinho apoiou publicamente a candidatura do político durante as eleições. Também em 2018, o jogador teve seu passaporte apreendido após atrasar o pagamento de sua pena em um processo judicial. Em 2015, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou-o por dano ambiental, cometido na capital gaúcha.