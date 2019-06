Avenidas de São Paulo ficam mais verdes com projeto de paisagismo

Até agosto, cinco grandes vias da cidade de São Paulo ficarão mais verdes após processos de ajardinamento. De acordo com a prefeitura de São Paulo, as avenidas dos Bandeirantes, Presidente Tancredo Neves, do Estado, Alcântara Machado e Salim Farah Maluf recebem um projeto de paisagismo em suas praças e canteiros centrais.

A avenida dos Bandeirantes é a primeira a receber os trabalhos, que serão divididos em quatro trechos.

O contrato inicial é de responsabilidade da empresa Gramacon e custou cerca de R$ 6,5 milhões. Além de espécies de gramas, estão sendo plantados arbustos como azaleia, dracena, bela-Emília, clusia, tumbergia, moreia e costela de Adão.

“São espécies consagradas no paisagismo urbano. Resistentes a pragas, poluição e doenças”, afirmou o agrônomo Ricardo Pereira Inácio, em nota divulgada pelo município. Após o término do processo, a manutenção dos jardins será de responsabilidade da prefeitura, que afirmou ter 18 equipes focadas no serviço.