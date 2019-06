Viaduto de acesso da Marginal Tietê à Via Dutra é reaberto após seis meses de obras

O viaduto da Marginal Tietê que dá acesso à Rodovia Presidente Dutra foi reaberto na tarde desta segunda-feira, 17, pelo prefeito Bruno Covas. A via estava interditada desde o dia 23 de janeiro, quando foi constatado o rompimento de uma viga.

O valor estimado da intervenção é de R$ 7 milhões – custeados pela Prefeitura. "A previsão inicial era de que ela fosse entregue no próximo dia 25. Mas hoje pela manhã foram entregues os últimos cálculos que nos deram tranquilidade e confiança suficientes para devolver a ponte para a população de São Paulo", disse Covas.



Segundo o Prefeito, as obras no local continuam, mas com a ponte liberada para o trânsito de veículos. O trânsito foi liberado no local às 16h10 desta segunda-feira.

Por dia, cerca de 50 mil veículos passam por esse local, em um fluxo com intensa participação de caminhões. A alça é um dos acessos da capital para o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.