Prova do vestibulinho das Etecs é realizada neste domingo

A prova do vestibulinho das Etec (Escolas Técnicas Estaduais) para o segundo semestre de 2019 ocorre neste domingo (16). O exame começa às às 13h30 e terá quatro horas de duração. Os portões das escolas foram abertos às 12h30 e fechados às 13h30. Após esse horário não será permitida a entrada de nenhum candidato.

Após o início do exame, o candidato deverá permanecer no mínimo até as 15h30 dentro da sala, podendo, ao deixar este local, levar consigo o caderno de questões.

Saiba aqui como consultar seu local de prova

Não se esqueça de levar os seguintes itens para o exame:

Caneta esferográfica de tinta preta ou azul

Lápis preto 2

Borracha

Régua

Documento de identidade original com foto

Vale lembrar que durante a prova é proibido utilizar calculadora, computador, telefone celular (deverá permanecer totalmente desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarmes sonoros ou não), radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, óculos escuros, máscara, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos ao exame.