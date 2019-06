Previsão do tempo: Temperatura cai e São Paulo tem segunda-feira sem chuva

A última semana do outono será marcada por temperaturas amenas e baixa tendência de chuva. Na segunda-feira (17), o dia amanhece com sol entre poucas nuvens e termômetros na casa dos 15°C.

Leia também:

Prefeitura abre chamamento público para recapear vias de São Paulo

Gatinho que teve patas congeladas ganha próteses e já consegue subir e descer escadas

As temperaturas caem levemente em relação ao domingo (16). No decorrer do dia, a quantidade de nuvens aumenta um pouco e não deve esquentar muito. A máxima prevista é de 24°C e os menores percentuais de umidade do ar giram em torno dos 40%.

Segundo meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura de São Paulo, será mais um dia sem expectativa de chuva na capital paulista.