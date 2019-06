Prefeitura abre chamamento público para recapear vias de São Paulo

Para possibilitar o projeto de recapeamento de ruas e avenidas de São Paulo, a prefeitura abriu um chamamento público, publicado no Diário Oficial do município no sábado (15), para obter R$ 500 milhões. A meta é recapear 3,6 milhões de m² de vias até o fim de 2020.

De acordo com o chamamento, a prefeitura solicitou o financiamento diante da impossibilidade de realizar as obras por meio de recursos próprios.

Serão priorizadas as vias utilizadas por ônibus. O projeto prevê também "a recuperação de meio fio e sarjetas, e a recuperação e manutenção preventiva de pontes, túneis, viadutos e passarelas”.