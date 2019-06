Fábrica em São Bernardo pega fogo após queda de balão

Um balão pegou fogo e caiu sobre uma fábrica de plásticos em São Bernardo, no ABC paulista. O local ficou completamente destruído, segundo informações do capitão do Corpo de Bombeiros de São Paulo Marcos Palumbo.

Em entrevista à rádio BandNews FM, os bombeiros receberam várias ligações para atender a ocorrência, iniciada no fim da noite de sábado (15).

Quatro viaturas dos Bombeiros continuam no local neste domingo (16), na Estrada Particular Eiji Kikuti, para executar a fase de rescaldo.

Ninguém ficou ferido no incêndio.

De acordo com o capitão Marcos Palumbo, em média, 48 incêndios são causados todos os anos no estado de São Paulo por quedas de balões.

São aproximadamente 70 bombeiros em atendimento no local desta ocorrência, estrada Eije Kikuti, 300 – Bairro Alves Dias/ São B do Campo, aguardo informações do local.#193I pic.twitter.com/1mcVaHdtlH — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) June 16, 2019