Homem que atropelou manifestantes no Rio se apresenta à polícia

O homem que atropelou manifestantes durante um protesto contra a reforma da Previdência em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, se apresentou espontaneamente na Delegacia de Niterói.

Ele chegou à unidade acompanhado de advogados e não conversou com a imprensa.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, mas ainda não foi definido se o homem será indiciado por esse crime.

O carro com o qual ele atropelou os manifestantes foi apreendido na garagem de um prédio na Avenida Roberto Marinho, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, e será periciado.

Nesta sexta, um grupo protestava contra a reforma da Previdência quando um carro furou o bloqueio e atropelou ao menos três pessoas.

Veja vídeo do momento do atropelamento: