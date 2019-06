Greve Geral: Carro fura bloqueio de manifestação e atropela três pessoas em Niterói; veja vídeo

Três pessoas foram atropeladas durante uma manifestação no centro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio, na manhã desta sexta-feira (14). O caso aconteceu por volta das 7h da manhã, na avenida Marquês do Paraná.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas, identificada como Katy Costa, de 35 anos, precisou ser levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima, na mesma região.

Em uma publicação na internet, a Associação dos Docentes da Universidade Federal Fluminense informa que duas professoras e um estudante foram atropelados pelo motorista, que furou o bloqueio feito pelos manifestantes.

Ainda de acordo com a associação, houve confusão e, depois do atropelamento, o veículo teve parte dos vidros quebrados.

