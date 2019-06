Temporal em Recife deixa ao menos sete mortos após deslizamentos

Sete pessoas morreram após deslizamentos causados pela forte chuva na noite de quinta-feira (13), na Região Metropolitana de Recife, em Pernambuco. Cinco corpos foram retirados de uma barreira que desabou sobre quatro casas em Camaragibe.

Outra vítima foi encontrada dentro de um carro que afundou em um túnel inundado em Recife. Uma adolescente também morreu, após a queda de outra barreira em Jaboatão dos Guararapes. Duas crianças continuam desaparecidas.

As chuvas também deixaram ilhados moradores da Zona Sul da capital pernambucana e causou desvios e cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional do Recife.

