Simulação de incêndio no Congresso Nacional assusta servidores

Um treinamento de incêndio no prédio do Congresso Nacional dos bombeiros sem aviso prévio assustou servidores, pessoas que passavam pelo local e até o café da manhã do presidente Jair Bolsonaro com os jornalistas.

Um fumaça escura saiu dos últimos andares do Congresso Nacional, na manhã desta sexta-feira (14), e muitos acharam que o prédio estava pegando fogo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, a simulação já estava planejada a cerca de 3 meses e foi organizada pelos Bombeiros Civis e a Polícia Legislativa da Câmara.

A corporação alegou ainda que os funcionários não foram avisados para poder perceber o comportamento deles diante desse tipo de situação.