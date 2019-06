ProUni 2019.2: Inscrições terminam nesta sexta; veja como participar

Estudantes que buscam por bolsas de ensino no ensino superior particular têm até esta sexta-feira (14) para se inscreverem no site do ProUni (Programa Universidade para Todos). É possível declarar interesse em vagas até as 23h59 – horário de Brasília.

Neste ano, o governo oferece 169,2 mil bolsas de estudos em instituições de ensino particulares. Delas, 68 mil são integrais – ou seja, cobrem 100% do custo da mensalidade – e as mais de 101 mil restantes são parciais – custeando 50%.

As bolsas são definidas por renda: tem direito à bolsa integral os estudantes com com renda familar bruta per capita de até R$ 1.497 (um salário mínimo e meio). Para até R$ 2.994 (três salários mínimos), ficam as bolsas parciais. Estudantes com deficiência e professores da rede pública também podem participar.

Veja também:

Greve Geral: Acompanhe a situação dos transportes em São Paulo

Neymar disse em depoimento que usou preservativo com modelo

O principal requisito para se inscrever no processo seletivo é ter participado da última edição do Enem, com nota mínima de 450 pontos e sem zerar a redação. Não podem participar os alunos que já tenham diploma em curso superior. É preciso ainda ter cursado o ensino médio completo em escola pública ou privada como bolsista integral.

Ao entrar no sistema do ProUni, o estudante pode escolher até duas opções de curso. Interessados que já tiverem feito a inscrição podem alterar as opções de cursos no site do programa também até as 23h59 desta sexta.

Os aprovados na primeira chamada serão revelados no dia 18 de junho. Os pré-selecionados farão suas matrículas nas próprias instituições de ensino, entre os dias 18 e 25 de junho.

Caso sobrem oportunidades, uma nova lista será divulgada, no dia 2 de julho. Neste caso, as matrículas ocorrem de 2 a 8 de julho. Vagas remanescentes serão oferecidas a alunos que participarem da lista de espera, aberta para inscrições entre os dias 15 e 16 de julho.