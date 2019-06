Previsão do Tempo: sábado inicia último fim de semana do outono com calor e ar seco em SP

Na esteira de uma semana quente, com clima cada vez mais seco na capital paulista, sábado (15) trará um "mais do mesmo": nevoeiro pela manhã, calor à tarde, e nada de chuva.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o CGE, o dia será de céu claro, com aumento de nuvens durante a noite e também pela madrugada.

Com zero possibilidade de chuva, o tempo seco pode começar a incomodar o paulistano. Somado à falta de chuva e a escassez de ventos, a qualidade do ar pode piorar durante a tarde.

A máxima prevista para o sábado será de 28º, atingindo o pico por volta das 14h. A mínima, a mais alta da semana, será de 16º, predominante durante a manhã.