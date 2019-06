Neymar disse em depoimento que usou preservativo com modelo

O atacante Neymar afirmou que usou preservativo no encontro com a modelo Najila Trindade, em Paris, na França, de acordo com o Jornal Nacional, da Rede Globo. A declaração contraria a informação da modelo, que afirma que a falta de camisinha foi o ponto central da discussão entre os dois e que teria originado o estupro alegado por ela.

O jogador afirmou que jogou a camisinha no vaso sanitário e usou proteção para não se expor, pois era um atleta. De acordo com Najila, o suposto crime começou no momento em que ela fala que não tem camisinha e Neymar continua o ato sexual sem preservativo.

O Estado apurou que Neymar confirmou que havia bebido no dia do primeiro encontro, mas, segundo ele, foi apenas uma dose. No segundo encontro, ele disse que pretendia levar Najila a uma balada, mas ela começou a agredi-lo e ele foi embora. Durante o encontro, Neymar estranhou o fato de a modelo dizer que o amava e queria se casar com ele. "Como ela pode me amar se nem me conhecia direito?", chegou a comentar o atacante para as delegadas da 6.ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Após o depoimento, que durou cerca de 3h30, Neymar se emocionou sobre a acusação de estupro e relatou se drama pessoal. O atacante do Paris Saint-Germain afirmou que esse é o pior acontecimento de sua vida e chegou a afirmar que nenhuma lesão se compara ao momento que vem vivendo desde 31 de maio, quando a modelo registrou Boletim de Ocorrência por estupro. Neymar foi cortado da Copa América, que começa nesta sexta-feira, por ruptura do ligamento tornozelo direito. Por isso, ele chegou à delegacia com o auxílio de muletas.

Neymar confessou ainda que o escândalo afetou a vida de seu filho, David Lucca, tem faltado à escola, pois tem sido vítima de bullying. Ele contou que os amigos dizem que ele é filho de um estuprador.