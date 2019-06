Motoristas cobram solução de buraco na avenida Jacu-Pessêgo, em São Paulo

Motoristas cobram solução para um problema na alça da avenida Jacu-Pêssego, que dá acesso à rodovia Ayrton Senna. Há pelo menos nove meses, a pista está parcialmente interditada por causa de um buraco que apareceu numa junta de dilatação. As reclamações começaram a aumentar em outubro do ano passado, com o alargamento do vão.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, não há risco estrutural que comprometa a segurança.

A via vai passar por obras em data ainda não definida, mas há uma lista de ações na frente, em estruturas mais comprometidas, como a ponte de acesso à pista expressa da Dutra, que deve ser liberada dia 25, e a faixa da direita no sentido bairro na ponte da Freguesia do Ó, que foi liberada nesta quarta-feira