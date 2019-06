Morre jornalista Clóvis Rossi, aos 76 anos

O jornalista Clóvis Rossi morreu, aos 76 anos de idade, na madrugada desta sexta-feira (14), em São Paulo. O colunista do jornal Folha de S. Paulo estava em casa, onde se recuperava de um infarto sofrido na semana passada.

Clóvis Rossi deixa a mulher, três filhos e três netos. O profissional de comunicação começou na profissão em 1963 e estava na Folha desde 1980.

O velório e o enterro do jornalista serão no Cemitério Gethsêmani, em São Paulo. O início do velório será às 15h desta sexta-feira e o enterro será no sábado, às 11h.