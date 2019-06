As estações Penha, Vila Matilde, Guilhermina-Esperança, Patriarca, Artur Alvim e Corinthians-Itaquera, da linha 3-Vermelha do Metrô, ficarão fechadas no domingo para modernização. Os ônibus do sistema Paese vão funcionar no trecho, ligando Corinthians-Itaquera à estação Carrão (zona leste).