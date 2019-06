Metro Indica: corra para o arraial!

Metro Jornal selecionou seis festas juninas tradicionais na cidade onde todo mundo vai poder comer, beber e curtir o clima típico dos rolês dessa época. Escolha a sua preferida e vamos pular a fogueira!

Parque da Água Branca

A festa do Parque da Água Branca visitará também outros parques. 10h às 20h. Pq. Ceret: Sáb. e dom., R. Canuto de Abreu, s/n; Água Branca: 20, 21, 22 e 23/6. Av. Francisco Matarazzo, 455; Pq. do Horto Florestal: 29 e 30/6, 9h às 18h. R. do Horto, 931.

Paróquia da Consolação

A igreja de 1799 terá som de forró e sertanejo. O público poderá se deliciar com doces e salgados típicos, como milho-verde, pamonha, lanches de pernil e de carne, além de bebidas como quentão e vinho quente. R. da Consolação, 585; Sáb.: 17h a 0h. Dom: 17h às 23h; até 30/6.

Paróquia San Gennaro

Além da cozinha caipira, tem também a macarronada das mamas da Festa de San Gennaro. Música ao vivo e brincadeiras típicas divertem adultos e crianças. O valor arrecadado será revertido para obras sociais. R. San Gennaro, 214 – Mooca; Sáb.: 18h a 0h. Até 29/6.

Casa de Cultura do Butantã

Neste fim de semana tem mais um arraial na Casa de Cultura. Pela manhã, atividades para as crianças com a Manhã de Brincar. À tarde, a festa segue com música, dança, brincadeiras e muita comida boa. Av. Junta Mizumoto, 13 – Butantã. Sáb. e dom., 11h às 20h. Até 30/6.

Quermesse da Padroeira

Tem pesca e tomba-latas, milho cozido, pipoca, fogazza, pastel, sopa, churrasco, linguiça e pernil no pão. E rodadas de bingo com brindes. A arrecadação será revertida para obras na igreja. R. Barão da Passagem, 971 – Bela Aliança; Sáb. e dom.: 19h às 23h, R$ 5. Até 23/6.

Quermesse do Calvário

Mais de 20 barracas oferecem comidas típicas e delícias de outros países, como o tempurá japonês.

R. Cardeal Arcoverde, 950 – Pinheiros; Sáb.: 17h30 às 23h30. Dom.: 17h30 às 22h30. R$ 15 (grátis para menores de 10 anos). Até 7/7.