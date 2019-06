Marinha resgata nove vítimas de naufrágio em Fernando de Noronha; um segue desaparecido

O navio-patrulha Guaíba, da Marinha, resgatou nove pessoas após o naufrágio do navio de carga Navegantes. Um tripulante da embarcação está desaparecido, e a Marinha faz buscas para localizá-lo. O navio-patrulha atracou hoje (14) em Natal com os resgatados.

O Navegantes partiu de Recife com destino a Fernando de Noronha, também em Pernambuco, na última quarta-feira (12) e afundou a 180 quilômetros de João Pessoa, capital da Paraíba. Foi emitido, então, o chamado de socorro para a Marinha, e o salvamento ocorreu no dia seguinte (13).

O comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, capitão de mar e guerra Alexandre Gildes Borges, disse que os nove resgatados estavam em um bote e foram socorridos pelo médico do navio-patrulha.

De acordo com o capitão, a Marinha fará uma investigação para identificar as causas do acidente. A Marinha tem prazo de 90 dias para apurar todos os fatos para que se possa ser conclusivo sobre o que ocorreu com a embarcação, disse Borges.