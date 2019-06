Lotomania: veja os números sorteados nesta sexta-feira

Acumulado, o prêmio do concurso 1978 da Lotomania para o apostador que conseguir cravar 20 números no sorteio desta sexta-feira (dia 14) chega na casa dos R$ 3 milhões, segundo as estimativas da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotomania nesta sexta-feira são:

03, 08, 20, 22, 28, 30, 37, 38, 43, 58, 68, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 91, 95, 98

No sorteio da última terça, ninguém levou o prêmio principal, mas 8 apostadores fizeram 19 pontos e ganharam, cada um, R$ 1.522,90.

