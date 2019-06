Greve Geral: atenção, rodízio está valendo em São Paulo

Atenção: o rodízio municipal de veículos está valendo nesta sexta-feira em São Paulo para os carros com placas final 9 e 0 entre 17h e 20h.

Nesta quinta, a prefeitura chegou a anunciar a suspensão do rodízio em virtude da greve geral na Capital, mas depois recuou.

As categorias protestam, principalmente, contra o projeto de reforma da Previdência e os cortes na educação do governo de Jair Bolsonaro (PSL). Entre as pautas secundárias estão o repúdio aos cortes na educação e a cobrança por mais empregos.