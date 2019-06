Greve Geral: Circulação dos ônibus é afetada por paralisação de funcionários

A circulação dos ônibus é afetada pela paralisação de funcionários nesta sexta-feira (14), dia de Greve Geral. Algumas empresas começam a confirmar, neste início da manhã, a ausência de funcionários, como motoristas e cobradores, nos terminais.

A São Paulo Transportes confirmou, por enquanto, paralisação de motoristas e cobradores em pelo menos duas empresas: a Campo Belo, que atende principalmente a zona sul da capital, e a Ambiental, localizada no Tatuapé, zona leste.

No Terminal Santo Amaro, na zona sul, nove das 47 linhas são afetadas pela paralisação desta manhã. Essas linhas pertencem a seis empresas diferentes.

Durante a madrugada, quatro das 11 linhas noturnas que operam no terminal também foram afetadas.

Metrô

As linhas do Metrô começaram a operar parcialmente por volta das 6h. Pelo site, você pode acompanhar ao vivo a situação das linhas.

Linha 1-Azul : Circulação de trens no trecho de Ana Rosa a Luz.

: Circulação de trens no trecho de Ana Rosa a Luz. Linha 2-Verde : Circulação de trens no trecho de Clínicas e Chácara Kablin.

: Circulação de trens no trecho de Clínicas e Chácara Kablin. Linha 3-Vermelha: Circulação de trens no trecho de Bresser a Cecília.

Já as linhas 4-Amarela e 5-Lilás, operadas pelas concessionárias ViaQuatro e ViaMobilidade, respectivamente, operam normalmente.

Não há circulação, por enquanto, na linha 15-Prata do Monotrilho.

CPTM

A CPTM, por sua vez, informou que os trens circulam sem alterações desde as 4h.

A sexta-feira deve ser marcada por paralisações de diversas categorias, além de manifestações nas principais cidades do país.

A Greve Geral foi convocada por centrais sindicais em um protesto conta o projeto de reforma da Previdência de Jair Bolsonaro (PSL). Entre as pautas secundárias estão o repúdio aos cortes na educação e a cobrança por mais empregos.

Em São Paulo, o destaque é o ato convocado para em frente ao Masp (Museu de Arte de São Paulo), na avenida Paulista, às 16h.

EMTU

Todos as linhas de trólebus do Grande ABC operam normalmente nesta manhã, segundo a assessoria de imprensa da EMTU, com exceção de Guarulhos, onde o serviço é parcial.