Adota SP busca tutores para cães e gatos

Neste sábado, 255 animais abandonados estarão esperando por novos donos durante o evento Adota SP, que tem o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre a importância da adoção sem preconceito.

A iniciativa da Prefeitura de São Paulo e da Cosap (Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico) reúne amantes dos animais em um evento com diversas atrações, além da tenda de adoção dos pets.

Haverá um espaço kids, com pintura facial, esculturas de balão e um jogo de tabuleiro com a temática do contato entre animais domésticos e silvestres. Ele será em tamanho real, com as próprias crianças sendo os peões. O evento também terá tendas com exposições e orientações sobre castração, RGA (Registro Geral do Animal) e guarda responsável.

Além disso, um teatro contará a história de um cachorro que se perdeu de seu tutor e foi encontrado por dois veterinário. Um estúdio fotográfico irá registrar o seu momento com o novo bichinho de estimação.

O evento será entre 10h e 17h, na Cosap, localizada na rua Santa Eulália, 86, em Santana (zona norte).

Como adotar

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos, levar RG, CPF, comprovante de residência e pagar taxa de R$ 25,20. Os animais da Cosap são castrados, vacinados, microchipados, vermifugados e com o RGA.

Pets também podem doar sangue

Poucos sabem, mas a necessidade de doação de sangue pet chega a superar a de humanos, justamente pelo fato de ser de pouco conhecimento.

Existem diversos bancos de sangue que fazem a coleta, como o Hemovet, que abastece hospitais e clínicas veterinárias, o Hospital de Veterinária da Anhembi Morumbi, a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo e o Continental Shopping, que tem parceria com a Pets & Life – que atua como hemocentro veterinário há oito anos.

Para doar, os pets devem ser dóceis, ter as vacinas em dia e não possuir doenças crônicas. Para os gatos, é necessário ter mais de 4 kg e entre 1 e 7 anos, já os cachorrinhos devem pesar mais de 27 kg e ter entre 1 e 8 anos.