Justiça determina suspensão da lei que cria o Parque do Minhocão

O Tribunal de Justiça de São Paulo concede uma liminar a pedido do Ministério Público e determina a suspensão imediata da lei municipal que prevê a criação do Parque do Minhocão, região central da capital paulista.

A decisão é do desembargador Salles Rossi, relator do caso no TJ.

De acordo com o MP, a medida aprovada na Câmara dos Vereadores no ano passado é inconstitucional porque invade uma prerrogativa do Poder Executivo.