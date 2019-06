Greve Geral: Prefeitura de São Paulo suspende rodízio de veículos nesta sexta-feira

Com a possibilidade da paralisação no transporte público em razão da convocação de uma greve geral (leia mais abaixo), a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes informam que o rodízio municipal de veículos será suspenso nesta sexta-feira (14), durante todo o dia, para garantir o "direito de mobilidade do cidadão".

"As ações foram definidas preventivamente para o caso de o Sindicato dos Motoristas não cumprir a decisão judicial obtida pela SPTrans junto ao Tribunal Regional do Trabalho, durante a tarde desta quarta-feira (12), que determina a manutenção da operação dos ônibus durante a sexta, sob pena de multa de 100 mil reais em caso de descumprimento", diz nota enviada pela Secretaria.

A ZMRF (Zona Máxima de Restrição a Fretados), por sua vez, também está liberada nesta sexta-feira, assim como o uso gratuito das vagas destinadas à Zona Azul em toda a cidade.

A medida não vale, porém, para os veículos pesados. As restrições de circulação continuam valendo para os caminhões.

A greve

Convocada pelas centrais sindicais em 1º de maio, Dia do Trabalho, a greve geral ainda é incerta quando se fala no transporte público em São Paulo. Além da SPTrans, a SMT (Secretaria dos Transportes Metropolitanos), do Governo de São Paulo, conseguiu outra liminar para impedir que o Metrô e a CPTM paralisem.

No caso do Metrô, ficou estabelecida a manutenção de 100% do quadro de servidores nos horários de pico e 80% no restante. Já a CPTM deverá manter 100% do quadro durante todo o dia.

No entanto, não se sabe ainda se os sindicatos vão acatar as determinações, mesmo sob ameaça de penalidades.