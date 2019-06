Greve Geral: metroviários e motoristas de ônibus confirmam greve; trens funcionam normalmente

Em assembleia realizada na noite desta quinta-feira (dia 13), as categorias dos metroviários e dos motoristas de ônibus de São Paulo confirmaram a adesão à greve geral convocada pelas centrais sindicais para esta sexta-feira. Os funcionários da CPTM decidiram não aderir à paralisação, então os trens funcionam normalmente nesta sexta.

Os motoristas de ônibus paralisam as atividades entre 0h e 6h da manhã. Após esse horário, passam a circular.

Os metroviários param por 24h a partir das 0h. A paralisação atinge a linha 1- Azul, 2 – Vermelha, 3 – Verde e 15 -Prata. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás irão funcionar normalmente.

As categorias protestam, principalmente, contra o projeto de reforma da Previdência e os cortes na educação do governo de Jair Bolsonaro (PSL). Entre as pautas secundárias estão o repúdio aos cortes na educação e a cobrança por mais empregos.