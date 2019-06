Contas de Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo, são aprovadas por um voto

A Câmara Municipal de São Bernardo aprovou as contas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT). Embora tivesse seus balanços dos anos de 2015 e 2016 rejeitados pelo relatório da comissão mista do Legislativo, o petista teve, em votação bastante apertada, os gastos aprovados pelo Plenário, seguindo a recomendação do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado) de São Paulo.

No pleito da última quarta-feira (12), seis vereadores deram parecer favorável ao petista, quatro se abstiveram e 18 votaram contra – um voto a menos do que o necessário para vetar as contas de Marinho e inviabilizar uma possível candidatura à Prefeitura em 2020. São necessários dois terços do total de votos para que as contas de um prefeito sejam rejeitadas.

O resultado contraria a decisão anterior. Em junho do ano passado, as contas de 2015 do ex-prefeito foram rejeitadas. A decisão, no entanto, foi contestada na Justiça e, por isto, o texto teve de passar por nova análise e votação – antes, não havia sido dado a Marinho o direito de defesa.

Esta nova apreciação foi o motivo de a pauta ter ficado travada por praticamente um mês. Segundo o presidente, Ramon Ramos (PDT), “os vereadores pediram a ele mais tempo para estudar melhor o processo.”

Resta explicar

Para o líder do governo na Câmara, Pery Cartola (PSDB), os vereadores agora terão de prestar contas sobre a manutenção da elegibilidade de Marinho.

“Resta a eles explicarem em suas bases o motivo de uma minoria ter mantido o Marinho apto a concorrer na próxima eleição”, disse.

Vida que segue

Ex-prefeito de 2009 a 2016, Marinho não confirmou sua pré-candidatura em 2020 e disse que é hora de reestruturar o PT. “Agora é a hora de cuidar do partido. Vamos falar de candidatura só no ano que vem. A conjuntura ainda tem que evoluir para saber onde o PT pode ser cabeça de chapa e onde será preciso fazer coligações”.

As contas do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) referentes a 2015 e 2016 foram aprovadas na Câmara. Veja como votou cada vereador na sessão de ontem:

Contra a rejeição das contas

Ana Nice Lula (PT)

Antonio Carlos da Silva (PT)

Ferrarezi (PT)

Índio (PR)

Joilson Santos Carvalho (PT)

Tião Mateus (PT)

Abstenção

Dr. Manuel (PSDB)

Julinho Fuzari (Cidadania)

Mauro Miaguti (DEM)

Rafael Demarchi (PRB)

A favor