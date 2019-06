Cidades do ABC têm missas e quermesses dedicadas a Santo Antônio

Esta quinta-feira (13) é dia de Santo Antônio. Conhecido como santo casamenteiro e pai dos pobres, ele é celebrado pelos católicos de todo o país com missas e quermesses. Em Santo André, na Paróquia Santo Antônio, na Vila Alpina (Largo São Francisco, 113), as comemorações terão início às 6h.

O bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini realiza a missa das 15h. A quermesse será durante o dia todo, com a venda do bolo do padroeiro, além da tradicional bênção e distribuição gratuita dos pães de Santo Antônio.

A Paróquia Santo Antônio (Praça Santo Antônio – Jardim Santo Antônio), no 2º Subdistrito, também comemora a data, a partir das 7h, de forma especial, ao celebrar o Jubileu de Diamante, ou seja, 60 anos da fundação da igreja, completados no mês de abril, mas excepcionalmente festejado juntamente com o padroeiro.

Em São Bernardo, na Paróquia Santo Antônio do bairro Batistini (estrada Galvão Bueno, 4.945), três celebrações ocorrerão e a missa solene será às 19h30.

Em São Caetano, a Paróquia Santo Antônio, no Jardim São Caetano (avenida Libero Badaró, 335), realiza quatro missas, a partir das 8h. Haverá quermesse durante o dia, com direito ao bolo do padroeiro.