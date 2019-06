Zoológico e Jardim Botânico de São Paulo podem ser concedidos à iniciativa privada

A Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) autorizou na terça-feira (11) a concessão do parque estadual Fontes do Ipiranga. A proposta permite a exploração do Zoológico de São Paulo, do Zoo Safári e do Jardim Botânico.

Antes do lançamento do edital, o Projeto de Lei precisa ser sancionado pelo governador João Doria (PSDB), que defende abertamente a concessão e privatização de bens públicos.

A licitação vai propor que a empresa vencedora tenha responsabilidade a conservação, manutenção e modernização do espaço por 35 anos. Todos os espaços do local deverão ter atividades de lazer, cultura e educação ambiental.

