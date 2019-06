Chegada do tempo seco causa aumento nos casos de rinite e sinusite; veja como lidar

Os casos de rinite e sinusite aumentam nesta época do ano por causa do tempo seco.

Segundo o otorrinolaringologista, professor da Faculdade de Medicina da USP Richard Voegels, a baixa umidade do ar resseca a mucosa do organismo, a primeira defesa contra vírus e bactérias externas.

Por isso, os sintomas da sinusite surgem: dor de cabeça na altura dos olhos, principalmente no período da manhã, sensibilidade à luz e obstrução nasal. Já a rinite aparece com coriza, coceira no nariz e espirros.

Usar descongestionante nasal por mais de três dias é muito prejudicial à saúde, segundo o otorrino: ele contrai veias e artérias, aumentando a pressão cardíaca e arterial, além de ressecar ainda mais a mucosa.

Para alívio das vias respiratórias, o médico recomenta lavar o nariz com soro fisiológico e pingar uma gota de óleo mineral neutro em cada narina, se houver sangramento. Casos mais graves de sinusite devem ser tratados com antibióticos, por isso, o paciente deve procurar um médico.

Os ambientes devem ser umidificados, de preferência com aparelhos que vaporizam a água, já que bacias ou toalhas molhadas têm um resultado menor. O vapor do chuveiro também ajuda a aliviar os sintomas e a inalação tem efeito apenas durante os minutos seguintes ao processo.

O médico recomenda ainda beber muito líquido. Um bom controle para saber se a ingestão está na medida certa é observar a cor da urina: quanto mais transparente, melhor.