Simulado de acidente bloqueia Interligação Planalto, que liga Anchieta e Imigrantes

A Interligação Planalto, que liga as rodovias Anchieta e Imigrantes, está totalmente bloqueada no início da manhã desta quarta-feira (12). A via está fechada nos dois sentidos para um simulado de acidente, que deve começar às 11h.

De acordo com a Ecovias, os acessos da rodovia Anchieta e da rodovia dos Imigrantes devem ser liberados a partir das 14h.

Você pode acompanhar a situação das rodovias pelo site da Ecovias, pelo Twitter da concessionária e também pelo mapa interativo.