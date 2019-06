Previsão do Tempo: calor aumenta de novo nesta quinta-feira em São Paulo

Já é quase inverno, porém nesta quinta-feira (13) teremos clima de verão em São Paulo. De acordo com a previsão do tempo estendida do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, o dia será ensolarado, sem chuvas, e com altas temperaturas.

A mínima para o dia será de 14 graus, atingida pela manhã. O céu estará claro neste período, ganhando poucas nuvens durante a tarde, mantidas pela noite.

Esquenta ao decorrer do dia, com um pico de temperatura de 27 graus, com o sol aumentando a sensação de calor.

A umidade segue reduzida, com o tempo ficando cada vez mais seco no decorrer do mês.