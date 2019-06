Parem as máquinas! Mega-Sena acumula outra vez; prêmio salta para R$ 115 milhões

Mais uma vez ninguém conseguiu acertar as seis dezenas da Mega-Sena milionária no sorteio desta quarta-feira (dia 12). O prêmio agora salta para a casa dos R$ 115 milhões, no sorteio do próximo sábado.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A MEGA-SENA NESTA QUARTA-FEIRA FORAM:

14, 26, 35, 38, 45, 53

Cento e setenta apostadores bateram na trave e passaram muito perto de conquistar o prêmio milionário. Eles acertaram 5 dezenas e cada um ganhou um prêmio de R$ 27.678,48.

Outros 9.781 apostadores fizeram a quadra e ganharam R$ 687,24.