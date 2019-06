Oposição e centro se reúnem para definir estratégia sobre polêmica envolvendo Sergio Moro

Os principais partidos de oposição e legendas de centro fazem reuniões para decidir como agir no caso da divulgação das mensagens do então juiz Sergio Moro – hoje ministro da Justiça e Segurança Pública – com procuradores da Operação Lava Jato.

O consenso é ter paciência e esperar o ex-juiz "sangrar" ainda mais antes de abrir guerra total contra ele, criando uma CPI, segundo a colunista Mônica Bergamo, da rádio BandNews FM.

A ordem é esperar por novas revelações do site The Intercept Brasil, que publicou as primeiras reportagens no domingo (9). A expectativa é de que novas mensagens piorem ainda mais a situação de Moro.

O ambiente para o ministro está complicado mesmo entre os que sempre apoiaram a Lava Jato. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), por exemplo, diz que o caso "é um escândalo".