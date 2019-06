Homem tem metade do corpo queimado após explosão em mercado na zona sul

Uma explosão em um mercado na região da Vila Sônia, zona sul de São Paulo, deixou ao menos um ferido na manhã desta quarta-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, um homem ficou ferido e teve metade de seu corpo queimado.

O caso ocorreu na rua Doutor Sílvio Dante Bertacchi, no Jardim Monte Kemel, que foi interditada entre as ruas Valdo Paoliello Júnior e Judith Passald Esteves para o trabalho de controle das chamas.

A suspeita é de que um vazamento de gás teria iniciado um incêndio e causado uma explosão. A parte da frente do mercado cedeu e pelo menos dez viaturas dos bombeiros foram encaminhadas para a ocorrência. A vítima foi resgatada com a ajuda do helicóptero Águia da Polícia Militar.