Greve Geral: Metrô e CPTM conseguem liminar para suspender paralisação

A SMT (Secretaria dos Transportes Metropolitanos) conseguiu uma liminar para impedir que o Metrô e a CPTM suspendam suas atividades na sexta-feira (14), quando é esperada uma greve geral em todo o país, convocada por centrais sindicais. A decisão estabelece que ambas as empresas mantenham o quadro de funcionários durante todo o horário de operação.

No caso do Metrô, ficou estabelecida a manutenção de 100% do quadro de servidores nos horários de pico e 80% no restante. Já a CPTM deverá manter 100% do quadro durante todo o horário de operação, de acordo com a SMT.

O funcionamento dos transportes na capital paulista no dia de Greve Geral, entretanto, ainda é uma incógnita. Liminares para evitar a suspensão de paralisações já foram emitidas em outros momentos. Entretanto, isso não significa, necessariamente, que os sindicatos irão acatar a determinação judicial, mesmo podendo sofrer penalidades.

Metroviários, ferroviários, motoristas e cobradores de ônibus já haviam decidido pela paralisação. As categorias protestam contra o projeto de reforma da Previdência e os cortes na educação do governo de Jair Bolsonaro (PSL). Nos próximos dias, os sindicatos que representam essas categorias irão realizar assembleias para a organização final da greve.

A secretaria afirmou também que considera "o objetivo da paralisação ideológico e conta com o bom senso das categorias para que não prejudiquem mais de 8 milhões de trabalhadores que dependem diariamente do Metrô e da CPTM". A Pasta é responsável pelo transporte urbano de passageiros nas cinco regiões metropolitanas paulistas: São Paulo, Baixada Santista, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte e região metropolitana de Sorocaba.

Veja a nota da SMT na íntegra:

O Metrô conseguiu liminar para manter 100% do quadro de servidores nos horários de pico e 80% no restante. A CPTM conseguiu liminar para manter 100% do quadro durante todo o horário de operação.

SPUrbanuss

O Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo encaminhou na terça-feira (11) uma notificação ao SindMotoristas (Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano) para que, caso se confirme a paralisação dos serviços de transporte de passageiros seja garantida a manutenção das atividades.

Além do cumprimento da legislação, com atendimento da população no dia 14, a notificação também requer que não sejam bloqueadas as saídas das garagens, impedindo a circulação dos ônibus, e nem depredados os veículos que devem estar a serviço dos passageiros.



Veja quais linhas seriam afetadas pela Greve Geral:

Metrô

O Sindicato dos Metroviários de São Paulo já havia decidido pela greve no último dia 6. Serão afetadas as linhas: 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha. As linhas 4-Amarela e 5-Lilás são operadas pela iniciativa privada e, portanto, devem funcionar normalmente.

Na quinta-feira (13), a categoria fará nova assembleia para a organização final da greve, a partir das 18h30. O Sindicato dos Metroviários tenta fazer com que os funcionários das linhas 4-Amarela e 5-Lilás também façam parte do movimento, já que ganharam na Justiça o direito de representar os trabalhadores dessas empresas.

CPTM

Cinco das sete linhas da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) irão parar: 8-Diamante, 9-Esmeralda, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade; além do monotrilho, linha 15-Prata.

Ônibus

Motoristas dos ônibus das linhas municipais e intermunicipais da capital paulista anunciaram a adesão à mobilização.