Ex-marido de Najila Trindade presta depoimento sobre acusação de estupro envolvendo Neymar

O ex-marido de Najila Trindade, que acusa o jogador Neymar de estupro, prestou depoimento na manhã desta quarta-feira (12) na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. Estivens Alves vai ajudar a esclarecer a história do roubo do tablet que conteria um vídeo de Neymar com a modelo.

De acordo com o advogado Roberto Guastelli, que representa Alves, o ex-marido de Najila teria sido contatado pela modelo para retirar o tablet e o notebook do filho no dia seguinte em que ela disse que seu apartamento foi arrombado. Ele nega ter retirado um tablet rosa, que pertenceria a ex-mulher.

Veja também:

CCJ vota pela derrubada do decreto do porte de armas de Bolsonaro

Chegada do tempo seco causa aumento nos casos de rinite e sinusite; veja como lidar

O advogado também confirmou que, em 2014, Estivens fez um boletim de ocorrência contra Najila, acusando-a de esfaqueá-lo. O caso não teve andamento pela polícia. Nesta quarta, ele deve abrir um novo boletim de ocorrência por ameaças que disse receber nas redes sociais.

O filho de Estivens e Najila está no momento sendo cuidado pela avó paterna da criança, que tem guarda compartilhada.

Na terça-feira (11), a polícia ouviu o assessor de Neymar, Rodrigo Sina Galo, que teria organizado a viagem de Najila a Paris. Ele saiu da delegacia sem dar entrevistas.