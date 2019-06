Rodoanel: trecho sul passa por obras

O trecho sul do Rodoanel Mario Covas começa a ser recapeado a partir de hoje para reparar alguns pontos identificados com desgaste no pavimento, inclusive com aparição de buracos. Ao todo, serão 44 quilômetros de obras.

Durante a semana, as interdições serão sempre após as 9h, em trechos da faixa três, à direita e por onde circulam obrigatoriamente os veículos pesados. Nos fins de semana, a ação se concentrará nas faixas 1 e 2.

As obras devem durar até o começo de 2020 e serão divididas em três partes. No primeiro momento, a intervenção será do km 51 ao 63, começando na pista externa, sentido rodovia Presidente Dutra, na região de São Paulo. Depois, será a vez da pista interna.

O segundo trecho será do km 30 ao 43, entre Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Já o terceiro trecho será do km 67 ao 76, na região de São Bernardo.