Procon-SP multa Enel em R$ 5 milhões por problemas na cobrança da conta de luz

A concessionária de energia elétrica Enel Distribuição São Paulo (antiga Eletropaulo) foi multada em R$ 5 milhões pelo Procon-SP por causa de problemas com a cobrança e com a leitura do consumo mensal de clientes. A penalidade, divulgada nesta terça-feira (11), tem como base denúncias feitas pelos próprios consumidores.

Os clientes afirmaram que a empresa fez cobranças com base em uma média de consumo mensal, alegando que os funcionários não conseguiram ler o relógio, o que não foi comprovado. A Enel também negou a segunda via da conta que foi pedida pelos clientes e, em outros casos, fez a leitura do relógio com erro. Cabe recurso.

Em nota, a Enel afirmou ter sido notificada da multa e que prestará esclarecimentos dentro do prazo dado, de 15 dias. "A Distribuidora acrescenta que mantém canais regulares de relacionamento com o Procon-SP, para atender todas as solicitações."

Veja também:

Avião é apreendido com R$ 18 milhões em barras de ouro

Após decisão do STF, menores infratores começam a deixar unidades superlotadas do Rio